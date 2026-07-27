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DEBATT 2026-07-31 KL. 17:00

Debatt: Trevligt med stöd kring cykelvägar

Av Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Trevligt att läsa Miljöpartiets insändare gällande gång- och cykelvägar.

Att Kungsbacka på ett initiativ från Liberalerna och en enig tekniknämnd 2021 blev godkänd som en medlem i svenska cykelstäder och får kallas sig cykelstad är väldigt positivt.

Att vi i vår cykelplan för kommunen har tagit beslut på att prioritera cykelvägar till våra skolor är ett riktigt bra beslut , våra barn och ungdomar mår bra av att kunna gå och / eller cykla till sin skola.

Att vi även vill ge våra invånare i Kungsbacka cykelvägar till våra badplatser är ytterligare ett bra taget beslut för vårt välmående och vår hälsa.

Vi binder även samman kommunens alla cykelleder, du kan i dag cykla från Kungsbacka till Göteborg på en gång och cykelbana.

Senast byggda gång och cykelbanan invigdes i våras till Fjärås, en efterlängtad och nu välanvänd gång och cykelbana.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla våra gång- och cykelvägar och prioriterar kvalité på dessa.

Att separera gång- och cykelvägar är redan pågående projekt senast utfört i Kullavik.

Vi Liberaler kommer fortsätta att prioritera Kungsbacka som en cykelkommun för våra invånare och turister.

Vi välkomnar stödet från Miljöpartiet.

Monica Neptun. Liberalerna

Ordförande nämnden för teknik

Kandidat fullmäktige 2026



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