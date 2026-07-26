Debatt: Bättre kommunal service kan börja på Klovsten!

Stefan Jägnert (SD).

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det talas mycket om att Kungsbacka kommun behöver förbättra servicen och bemötandet gentemot invånarna. Då kan man börja med sådant som är enkelt att åtgärda och som drabbar våra invånare.

I söndags stod omkring 15 bilar i kö till återvinningscentralen i Klovsten inför stängningen klockan 15.00. När grindarna stängdes fick ungefär åtta bilar vända, trots att flera hade stått i kön under en längre tid och irritationen var märkbar.

Beskedet var att besökarna borde ha kommit tidigare. Men den som anländer en halvtimme före stängning, efter att ha sorterat och lastat bilen eller släpet, måste rimligen kunna förvänta sig att antingen bli insläppt

eller få ett tydligt besked direkt om att det inte längre är möjligt.

Att jämföra det med en butik som stänger klockan 18.00 är inte särskilt logiskt. Den som redan står i kassakön blir knappast tillsagd att lämna kundvagnen och gå hem när stängningstiden passerar. Framför allt låter

man normalt inte kunder köa i 30 minuter för att sedan säga att de inte får slutföra sitt ärende.

Lösningen behöver inte vara komplicerad och det finns flera möjliga sätt att komma till rätta med problemet. Det viktiga är att styrande politiker och kommunen agerar och inte lutar sig tillbaka med hänvisning till nuvarande rutiner. Åtminstone så att fler invånare slipper stå i kö helt i onödan, det är väl det minsta man kan begära.

Det borde vara en självklarhet att låta de fordon som anslutit sig till kön i rimlig tid före stängning får slutföra sitt besök. Det handlar inte om att kritisera personalen som gör ett fantastiskt arbete, det är inte deras fel. Utan om att skapa bättre rutiner och ge personalen rätt förutsättningar.

God service byggs inte bara genom stora strategier och fina formuleringar i vallöften. Den byggs genom att man uppmärksammar enkla problem och faktiskt löser dem. Sverigedemokraterna kommer därför att fortsätta driva på för att kommunen går från ord till handling och genomför konkretaförbättringar.

Stefan Jägnert

Gruppledare

Sverigedemokraterna Kungsbacka