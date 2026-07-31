Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor

Av Johanna Simonsson

En man på köpcentrat försökte stjäla kläder för ett värde av 6 000 kronor. Väktare ingrep och polis larmades till platsen.



Polisen larmades efter ett stöldförsök på Hede Fashion Outlet. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under söndagsförmiddagen larmades polisen till Hede Fashion Outlet efter att väktare gripit en man.

– Han hade en preparerad väska med kläder för 6 000 kronor i men hade inte hunnit fullborda stölden, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Mannen misstänks nu för försök till stöld.