Stöldförsök på köpcentrat – hade kläder för 6 000 kronor

En man på köpcentrat försökte stjäla kläder för ett värde av 6 000 kronor. Väktare ingrep och polis larmades till platsen.
Under söndagsförmiddagen larmades polisen till Hede Fashion Outlet efter att väktare gripit en man.
– Han hade en preparerad väska med kläder för 6 000 kronor i men hade inte hunnit fullborda stölden, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Mannen misstänks nu för försök till stöld.
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Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.