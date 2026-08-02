Avloppsvatten ut i havet – på grund av en "polis"

Av Ronny Karlsson

Ett skyfall i juli gjorde att avloppsvatten behövde släppas ut i havet. Anledningen den här gången var minst sagt annorlunda.



Polisen som satte stopp i avloppet hittades av kommunens tekniker. Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommun berättar om den annorlunda händelsen på sin Facebooksida. 18 juli var det skyfall över Kungsbacka och Kullavik och ledningarna blev hårt belastade.

De stora vattenmängderna behövde hanteras och det ledde till att en del av avloppsvattnet behövde släppas ut i havet.

I samband med det gick kommunen ut och varnade för bad i Särö och Kullavik.

Men kommunens anställda sedan började att leta efter vad som var problemen upptäckte man något oväntat. Nämligen en "polis". Det var nämligen en liten polisfigur med handen i luften som var en del av problemet.

– Jag drog ut en trasa och ut följde en liten polisman, säger Markus på kommunens Facebooksida.

– Det var faktiskt ganska komiskt att det var just en polis som hade fastnat, fortsätter Henrik.

Men "polismannen" var långt från enda orsaken till att problemen uppstod. Våtservetter, trasor och en hel del annat hade samlats på hög och det blev till slut stopp i ledningarna.

Nu vill kommunen uppmana alla invånare att tänka sig för.

"I toaletten hör bara kiss, bajs och toalettpapper hemma.

Hjälp oss hålla ledningarna öppna och låt polisgubbarna stanna i leksakslådan."