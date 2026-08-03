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NYHETER 2026-08-04 KL. 12:08
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Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats

Av Ronny Karlsson

En person träffades av ett föremål som vägde flera ton och fick föras till sjukhus. Nu har Arbetsmiljöverket vänt sig till polisen med en misstanke om arbetsmiljöbrott.

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