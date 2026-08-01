Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan

Av Ronny Karlsson

En del moln, en del regn, en del sol. Men också en riktigt högsommardag samt åska. Veckans väder blir minst sagt varierat under veckan.



Sol, regn och åska – varierat väder under veckan. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Veckan inleds med en ganska varm dag på 20 grader och klart till halvklart väder. Det kan också bli en del tätare moln som passerar under måndagen.

Men under tisdagen hoppar temperaturerna upp. Då kan det bli runt 25 grader och även då blir det klart till halvklart.

– Det blir klart varmare under tisdagen, men den värmen liksom bara drar förbi, säger meteorolog Max Schildt på SMHI.

Under natten till onsdag slår vädret sedan om helt. Då blir det regn med åska, och det kan fortsätta en bit in på onsdagen. Sedan kan det faktiskt slå om till sol igen under onsdagseftermiddagen.

Efter onsdagens åska får sedan de som fortfarande firar semester stå ut med en rejält blåsig dag om man vill till stranden.

– Det kan bli vindbyar med upp till 15 meter per sekund. Då är det så att soptunnor kan blåsa omkull, ni kommer att märka att det blåser, säger Schildt.

Även den starka vinden drar dock vidare ganska snabbt. Under helgen är prognosen lite mer oklar men det kan bli en hel del sol.