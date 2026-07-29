Debatt: Framtiden stannar inte – varför ska Frillesås göra det?

Debattartikeln handlar om en tågstation i Frillesås. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det finns tillfällen då ett samhälle måste välja. Antingen följer man utvecklingen – eller så leder man den. I dag står Region Halland inför ett sådant val.

Frillesås växer. Nya bostäder byggs, fritidshus blir permanenta hem och företag väljer att investera. Minst 600 nya arbetstillfällen är på väg att skapas. Ändå saknas en pendeltågsstation i regionens trafikförsörjningsprogram.

Det är inte bara ett förbiseende. Det är ett vägval.

Under många år har Liberalerna drivit frågan om en station i Frillesås. Ofta ensamma. I dag delar kommunstyrelsen i Kungsbacka vår uppfattning. Det visar att argumenten har vunnit gehör. Men det räcker inte. Nu måste också Region Halland visa samma framtidstro.

En pendeltågsstation handlar inte bara om räls och perronger. Den handlar om människor. Om den som vill ta tåget till arbetet. Om studenten som ska till sin utbildning. Om företaget som söker kompetens. Om familjen som vill kunna bo kvar utan att vara beroende av bilen.

Vi kan välja att vänta. Vi kan välja att skjuta besluten framför oss. Vi kan välja att låta tågen passera.

Eller så kan vi välja att bygga för framtiden.

Samtidigt tappar Hallandstrafiken marknadsandelar. Svaret kan inte vara att göra mindre av det som behövs. Svaret måste vara att investera där människor vill resa och där samhället växer.

Historien belönar sällan dem som väntar. Den belönar dem som vågar fatta beslut innan de blivit självklara.

Frågan är därför inte om Frillesås är tillräckligt stort för en station. Frågan är om Region Halland vågar planera för den framtid som redan är på väg.

Låt inte Frillesås bli samhället som tågen passerar. Låt Frillesås bli en del av Hallands framtid.

Tommy Rydfeldt (L)

Tågentusiast

Kandidat kommunfullmäktige