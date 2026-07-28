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DEBATT 2026-08-01 KL. 15:00

Debatt: Ermin Skoric (S) slåss mot ”väderkvarnar”

Debatt: Ermin Skoric (S) slåss mot ”väderkvarnar”
Fredrik Kollberg (KD)

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på debattartikeln "Sent ska syndaren vakna agående barnbidrag".

Romanfiguren Don Quijote trodde att väderkvarnar var farliga jättar. På samma sätt verkar Ermin Skoric (S) ha svårt att förhålla sig till verkligheten när han beskriver Kristdemokraternas familjepolitik.

För många barnfamiljer i Kungsbacka är ekonomin en central fråga. Därför har Kristdemokraterna i regeringen drivit igenom reformer som stärker hushållens ekonomi. En svensk tvåbarnsfamilj har idag drygt 5 000 kronor mer kvar i plånboken varje månad jämfört med när Socialdemokraterna styrde.

Kristdemokraterna är familjepartiet i svensk politik. Vi har fördubblat antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen och gjort det möjligt att överlåta föräldradagar till närstående. Vi har också sänkt bland annat barnomsorgsavgiften, elskatten, drivmedelsskatten och skatten på arbete, det är reformer som märks även för familjer i Kungsbacka.

När Skoric målar upp en annan bild är det viktigt att hålla sig till fakta. SCB visar att barnfattigdomen i Sverige är den lägsta på tio år. Det är officiell statistik, inte politisk retorik.

Kristdemokraterna vill dessutom höja barnbidraget från dagens 1 250 kronor till 2 000 kronor per barn och månad, eftersom inflationen har urholkat dess värde.

Vi tror på starka familjer och ett samhälle där politiken stöttar, inte styr, människors vardag. Det är skillnaden mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

I Kungsbacka behöver vi också vara rädda om skattebetalarnas pengar. Kungsbackas invånare betalar redan 7:e mest i skatt per capita av Sveriges kommuner. Därför måste varje skattekrona användas ansvarsfullt och gå till kommunens kärnuppgifter: skola, vård, omsorg och trygghet.

Larry Söder (KD),

riksdagsledamot

Fredrik Kollberg (KD),

gruppledare



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