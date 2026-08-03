Dokumentär görs om Norra Hallands gamla tryckeri

En dokumentär om Norra Hallands gamla blytryckeri är under inspelning. Tryckeriet, som var ett av de sista i sitt slag att stoppa pressarna, står fortfarande kvar på tidningens bakgård.
– Jag visste att tryckeriet fanns och bad att få gå in och titta och sedan var jag såld, säger journalisten Ika Blennius.
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