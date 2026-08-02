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NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
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Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”

Av Tove Eliasson

Många campare ställer sina husbilar på parkeringen nere vid vattnet på Smarholmens badplats. Enligt boende i området förstör det både trivseln och miljön på badstranden.
– Jag tycker det är för bedrövligt, säger caféägare Mikael Hjärthammar.

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