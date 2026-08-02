Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-03 KL. 18:00
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Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse

Av Johanna Simonsson

En villa med fri havsutsikt, täljstenskamin, stor terrass, uterum och en porlande bäck på tomten har uppmärksammats.

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