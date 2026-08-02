Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans

Två mopeder kolliderade och båda förarna fick föras till sjukhus med ambulans.
Det var vid 22-tiden på måndagskvällen som polisen fick larm om olyckan på Östra Särövägen.
– Det var inga ungdomar utan personer i medelåldern. Den ena råkade svänga så att de körde in i varandra, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Båda förarna fick föras till sjukhus med ambulans.
– Det verkar inte vara några allvarliga skador, men de fördes dit för kontroll av skadorna, säger stationsbefälet.
Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik.
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.