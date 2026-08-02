Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans

Av Johanna Simonsson

Två mopeder kolliderade och båda förarna fick föras till sjukhus med ambulans.



Två mopedförare fick föras till sjukhus i ambulans efter en olycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 22-tiden på måndagskvällen som polisen fick larm om olyckan på Östra Särövägen.

– Det var inga ungdomar utan personer i medelåldern. Den ena råkade svänga så att de körde in i varandra, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Båda förarna fick föras till sjukhus med ambulans.

– Det verkar inte vara några allvarliga skador, men de fördes dit för kontroll av skadorna, säger stationsbefälet.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik.