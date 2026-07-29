Debatt: Hoppas väljarna uppskattar handlingskraft

Fredrik Hansson, Centerpartiet.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svar på insändare från Håkan Färnlöf (MP) mfl i Norra Halland 29 juli, ”Kungsbacka skulle må bra av något nytt”.

Det är naturligt att de partier som är i opposition kritiserar de styrande och talar för den ”egna varan”, särskilt i en valrörelse. I insändaren radas ett flertal påståenden upp, där flera är direkt felaktiga, men det jag saknar är att MP inte berättar vad man själva konkret föreslår. Kungsbacka är fortfarande en växande kommun, om än i mindre antal än tidigare. Många flyttar till vår fina kommun och det är positivt. I nya bostadsområden så byggs ofta olika upplåtelseformer för att få bostäder för olika åldrar.

Beträffande cykelvägar, så har Kungsbacka i många år haft en hög ambition och byggt många mil i hela kommunen. Ambitionen kvarstår och flera nya sträckor utreds, bla i Ölmanäs i Åsa som är en viktig satsning på en säkrare väg till skolan för barn och ungdomar. Jämför man Kungsbacka med andra kommuner så har vi en hög andel cykelvägar och det är något som är mycket positivt.

En väl fungerande kollektivtrafik är viktigt i en attraktiv kommun. Vi arbetar bland annat för en ny pendeltågstation i Frillesås och direktbussar från Onsala/Vallda till västra Göteborg.

Miljö och klimatfrågorna är en av Centerpartiets hjärtefrågor och här driver vi en konkret och resultatinriktad politik som gör skillnad. Tillsammans med Allianspartierna har det bland annat resulterat i en offensiv utbyggnad av solceller på kommunens byggnader, som gör att vi i dagsläget själva producerar ca 13 procent av den el som förbrukas.

Vi har nu höjt ambitionen och målet är nu att nå 20 procent. Kommunens fordonspark drivs av fossilfria drivmedel och vi är den kommun i Sverige som är bäst inom detta område! För andra året i rad hamnar Kungsbacka på 1:a plats i Miljöfordon Sveriges ranking och det är vi mycket stolta över!

Jag hoppas att Kungsbackas väljare uppskattar handlingskraft och konkreta resultat inom miljö- och klimatarbetet och röstar på Centerpartiet den 13 september, jämfört med svepande och otydliga viljeyttringar från Miljöpartiet!

Fredrik Hansson (C)

Kommunalråd