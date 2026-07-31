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NYHETER 2026-08-03 KL. 09:51

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs

Av Johanna Simonsson

En person misstänks för ett bostadsinbrott i Särö. När polisen stoppade ett fordon flydde personen – men bil och gods blev kvar.

Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs
Polisen larmades till ett bostadsinbrott. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var natten mellan fredag och lördag som polisen fick larm om ett bostadsinbrott i Särö.

– Det har tillgripits gods. Det verkar som att ett fordon stoppats på vägen. Gärningspersonen har sedan lämnat platsen men godset och bilen var kvar. Det är taget i beslag för teknisk undersökning, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.



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