Misstänkt efter inbrott i bostad flydde – bil beslagtogs

En person misstänks för ett bostadsinbrott i Särö. När polisen stoppade ett fordon flydde personen – men bil och gods blev kvar.
Det var natten mellan fredag och lördag som polisen fick larm om ett bostadsinbrott i Särö.
– Det har tillgripits gods. Det verkar som att ett fordon stoppats på vägen. Gärningspersonen har sedan lämnat platsen men godset och bilen var kvar. Det är taget i beslag för teknisk undersökning, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
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