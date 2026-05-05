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KRÖNIKOR 2026-06-17 KL. 10:16

Krönika: Vi är bekväma av naturen

Krönika: Vi är bekväma av naturen
Stina Wikberg signerar krönikan. Foto: Privat

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TV-klipp och nyheter

Trots att jag haft tre veckor på mig, sitter jag här mitt i kaoset, kläder i sängen, fotöljen och på golvet, på betjänten samt vällandes ut ur garderoben, ändå har jag bara två av allt. Tillräckligt dammigt för att det ska klia i näsan, orörda engelska läxan som inte kan släppa blicken på mig från skrivbordet och en väska med mappar som legat där sen i fredags.

Imorgon är deadline och då ska skiten sitta som smäck i skallen, gud hjälp mig. Jag ska ditt och datt, imorgon, ikväll, snart, alla ursäkter alltså. Varje gång undrar man vaför man inte börjat tidigare, varför man utsätter sig själv för den här stressen. Det är precis som när man snoozar alarmet för sjuttioelfte gången och sedan inte hinner fixa sminket eller ens hitta matchande sockar.

En gång tog jag till och med skor av olika sort på mig och märkte inte förrän jag var i skolan, aldrig glömmer jag den dagen. Prokastinering är ett vanligt fenomen menar Alexander Rozental i artikeln "Så slutar du skjuta upp - psykologens tips till prokastinerare" av Sanna Torén Björling (Dagens Nyheter, 20 oktober 2021).

Jag tror att det är på grund av bekvämlighet kryddat med "jag kan göra det sen". Vi är bekväma av naturen vilket inte är konstigt då vi behövde spara mer energi för att överleva förr i tiden. Kanske föredrar vi därför att ligga kvar i sängen och skjuta upp dagen i några oödiga minuter till, som bara blir svåra att ta igen.

När vi dessutom har lång tid på oss blir det många gånger ännu svårare att ta tjuren i hornen, av egen erfarenhet börjar man ofta precis samma tid som man hade gjort ändå. Oavsett med en eller två veckor på sig börjar man veckan innan, eller så "glömmer man av det" och börjar kvällen innan som jag brukade göra.

Enligt Rozental är ungdomars hjärnor inte fullt utvecklade än och har därför svårare att hantera långsiktiga och avlägsna mål. Med det menar han att destå längre fram målen ligger destå svårare blir det att motivera sig och ta tag i dem.

Men ibland behövs även vila och återhämtning. Att vara trött eller utmattad är inte samma sak som att vara bekväm eller "lat". Det är viktigt för att vi ska må bra, ut som in. Alltså är en självklar fördel med att prokastinera ibland att vi faktiskt får tid att vila upp oss.

Många lider av mer stress än vad som är bra för dem och dessutom blir det allt vanligare bland oss ungdomar. Björling skriver att annan mental problematik som ångest, oro och dåligt självförtroende förvärras av att vi ständigt skjuter upp saker.

Mitt tips till alla er som lider av detta fenomen, prokastinering, är att göra en såkallad veckoplanering. Med kortare delmål och att inte behöva ha tusen lösa tankar i skallen blir det enklare att ta tag i allt och i princip livet, inte leva på kanten och bara glida med.

Så, istället för att snooza har jag senaste veckan hoppat upp ur sängen, redo att rocka dagen. Rensat och sorterat huvudet med hjälp av papper och penna samt planerat som om jag vore min egna mamma, glöm inte det!

Stina Wikberg

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