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NYHETER 2026-08-05 KL. 11:10
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Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral: "Väldigt tråkigt"

Av Linnea Andersson

En vattenläcka ledde till stora skador i byggnaden där Onsala vårdcentral bedriver sin verksamhet. Nu väntar en omfattande sanering – bara en kort tid efter att en över ett år lång renovering av lokalerna avslutats.

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