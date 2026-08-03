Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar

Av Johanna Simonsson

Polisen larmades efter att en busskur slagits sönder vid en skola.



Polisen larmades efter att en busskur slagits sönder. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 23-tiden på tisdagen som polisen fick larm om att flera personer slog sönder en busskur vid Furulidsskolan i Vallda.

– Enligt uppgifter är det några tonåringar. Jag har inga uppgifter om hur omfattande skadegörelsen var, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Enligt polisen ska de misstänkta sedan ha sprungit från platsen. Trots att polisen sökte i området påträffades inga misstänkta gärningspersoner.

– De sprang ner mot skolan enligt uppgifter men vi påträffade dem inte, säger Svedemyr.

En anmälan om skadegörelse är upprättad.