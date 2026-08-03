Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar

Polisen larmades efter att en busskur slagits sönder vid en skola.
Det var vid 23-tiden på tisdagen som polisen fick larm om att flera personer slog sönder en busskur vid Furulidsskolan i Vallda.
– Enligt uppgifter är det några tonåringar. Jag har inga uppgifter om hur omfattande skadegörelsen var, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.
Enligt polisen ska de misstänkta sedan ha sprungit från platsen. Trots att polisen sökte i området påträffades inga misstänkta gärningspersoner.
– De sprang ner mot skolan enligt uppgifter men vi påträffade dem inte, säger Svedemyr.
En anmälan om skadegörelse är upprättad.
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.