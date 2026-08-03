Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”

En man anhölls misstänkt för våldtäkt på en restaurang i Kungsbacka. Nu meddelar åklagaren att han har släppts.
– Misstankarna har försvagats, säger åklagaren Sonja Seligmann.
Polisen larmades om en våldtäkt som ska ha skett på en restaurang i Kungsbacka på måndagen. Ett spaningsarbete inleddes och under tisdagsmorgonen kunde en man gripas och senare anhållas.
– Den misstänkte, en man, är anhållen. Det var uppgifter som framkom och förmedlades till polisen som ledde till gripandet, sa jouråklagaren Sonja Seligmann till TV4 Nyheterna.
På onsdagsmorgonen säger Sonja Seligmann till Norra Halland att mannen har släppts.
– Den misstänkte är släppt. Misstankarna har försvagats. En annan åklagare kommer gå igenom och bedöma om misstankarna kvarstår eller inte, säger hon.
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