Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-08-05 KL. 09:38

Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”

Av Johanna Simonsson

En man anhölls misstänkt för våldtäkt på en restaurang i Kungsbacka. Nu meddelar åklagaren att han har släppts.
– Misstankarna har försvagats, säger åklagaren Sonja Seligmann.

Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”
Mannen som anhölls misstänkt för våldtäkt har nu släppts. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen larmades om en våldtäkt som ska ha skett på en restaurang i Kungsbacka på måndagen. Ett spaningsarbete inleddes och under tisdagsmorgonen kunde en man gripas och senare anhållas.

– Den misstänkte, en man, är anhållen. Det var uppgifter som framkom och förmedlades till polisen som ledde till gripandet, sa jouråklagaren Sonja Seligmann till TV4 Nyheterna.

På onsdagsmorgonen säger Sonja Seligmann till Norra Halland att mannen har släppts.

– Den misstänkte är släppt. Misstankarna har försvagats. En annan åklagare kommer gå igenom och bedöma om misstankarna kvarstår eller inte, säger hon.

Läs även:

Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 11:45
Varningen: Så luras du av bedragare i sommar
Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 11:10
Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral: "Väldigt tråkigt"
NYHETER 2026-08-05 KL. 09:38
Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”
NYHETER 2026-08-05 KL. 08:00
Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang
NYHETER 2026-08-05 KL. 07:26
Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar
Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 06:45
Vill sänka biljettpriser – men inte till Göteborg
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 21:00
Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 18:00
Dokumentär görs om Norra Hallands gamla tryckeri
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 16:55
Personal kunde inte ge insatser – utelåsta
NYHETER 2026-08-04 KL. 16:00
Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-08-04 KL. 11:38
Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
Premium | NYHETER 2026-08-03 KL. 12:10
Flera intressenter för det klassiska gatuköket
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46
Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 21:00
Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival

Fler nyheter

Nyheter: Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral: "Väldigt tråkigt"Krim: Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”Blåljus: Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringarNyheter: Vill sänka biljettpriser – men inte till Göteborg
Varningen: Så luras du av bedragare i sommar
NYHETER 2026-08-05 KL. 11:45
Premium

Varningen: Så luras du av bedragare i sommar

TV-klipp och nyheter

Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral:
2026-08-05 KL. 11:10
Premium

Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral: "Väldigt tråkigt"

Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”
2026-08-05 KL. 09:38

Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”

Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang
2026-08-05 KL. 08:00

Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang

Vill sänka biljettpriser – men inte till Göteborg
2026-08-05 KL. 06:45
Premium

Vill sänka biljettpriser – men inte till Göteborg

Debatt: En elbilspremie för hela Halland
DEBATT 2026-08-05 KL. 10:00

Debatt: En elbilspremie för hela Halland

Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar
NYHETER 2026-08-05 KL. 07:26

Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar

Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival
NYHETER 2026-08-04 KL. 21:00
Premium

Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival

Populära glasscaféet rankas bland de bästa i landet
KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 20:00
Premium

Populära glasscaféet rankas bland de bästa i landet

Nya fynd: Hunehals borg är äldre än man trott
KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 19:00
Premium

Nya fynd: Hunehals borg är äldre än man trott

Dokumentär görs om Norra Hallands gamla tryckeri
NYHETER 2026-08-04 KL. 18:00
Premium

Dokumentär görs om Norra Hallands gamla tryckeri

Personal kunde inte ge insatser – utelåsta
NYHETER 2026-08-04 KL. 16:55
Premium

Personal kunde inte ge insatser – utelåsta

Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats
NYHETER 2026-08-04 KL. 16:00

Så varmt är det i vattnet – se temperaturen vid din badplats

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka
DEBATT 2026-08-04 KL. 13:55

Debatt: Rejält omtag krävs för omsorgen i Kungsbacka

Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats
NYHETER 2026-08-04 KL. 12:08
Premium

Misstanke om brott efter olycka på arbetsplats

Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av
NYHETER 2026-08-04 KL. 11:38

Trafikolycka med flera fordon på E6 – vägen stängdes av

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?
DEBATT 2026-08-04 KL. 10:23

Debatt: Hur går visionen för en grön småstad?

Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans
NYHETER 2026-08-04 KL. 09:43

Mopeder i krock – två till sjukhus med ambulans

Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar
NYHETER 2026-08-04 KL. 08:10
Premium

Trångt och köer – men då kan nya återvinningen stå klar

Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan
NYHETER 2026-08-04 KL. 07:30
Premium

Regler för fullmäktige efterlystes för flera år sedan

Avloppsvatten ut i havet – på grund av en
NYHETER 2026-08-04 KL. 06:45

Avloppsvatten ut i havet – på grund av en "polis"

Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”
NYHETER 2026-08-03 KL. 20:00
Premium

Boende vid badstrand har fått nog: ”Tagits över av campare”

Larm om brand i flerfamiljshus
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 19:43

Larm om brand i flerfamiljshus

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare
FAMILJ 2026-08-03 KL. 19:00
Premium

Brokonstruktören David sadlar om – ska bli lärare

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse
NYHETER 2026-08-03 KL. 18:00
Premium

Villa med havsutsikt och stor terrass väckte intresse

Larm om brand i terräng
BLÅLJUS 2026-08-03 KL. 17:14

Larm om brand i terräng

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet
DEBATT 2026-08-03 KL. 17:00

Debatt: Kungsbacka skulle inte må bra av Miljöpartiet

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser
NYHETER 2026-08-03 KL. 16:00

Badkollen: Så varmt är vattnet vid våra badplatser

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan
NYHETER 2026-08-03 KL. 13:46

Högsommar följt av åska – så blir vädret i veckan

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 11:45
Varningen: Så luras du av bedragare i sommar
Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 11:10
Stor vattenläcka på renoverad vårdcentral: "Väldigt tråkigt"
DEBATT 2026-08-05 KL. 10:00
Debatt: En elbilspremie för hela Halland
NYHETER 2026-08-05 KL. 09:38
Misstänkt för våldtäkt släppt: ”Misstankarna försvagats”
NYHETER 2026-08-05 KL. 08:00
Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang
NYHETER 2026-08-05 KL. 07:26
Busskur slogs sönder vid skola – polis sökte efter tonåringar
Premium | NYHETER 2026-08-05 KL. 06:45
Vill sänka biljettpriser – men inte till Göteborg
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 21:00
Countryfeber när krögare och företagare ordnar festival
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 20:00
Populära glasscaféet rankas bland de bästa i landet
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-08-04 KL. 19:00
Nya fynd: Hunehals borg är äldre än man trott
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 18:00
Dokumentär görs om Norra Hallands gamla tryckeri
Premium | NYHETER 2026-08-04 KL. 16:55
Personal kunde inte ge insatser – utelåsta

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Nöjeskrönika: Gubbarna som håller mig ung länge

Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.