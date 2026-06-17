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KRÖNIKOR 2026-07-25 KL. 09:30
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Profiler lämnade oss – tack för allt, Ingrid och Maud!

Av Andreas Scheffel

I början av juli hände det smått ofattbara att två lokala kulturprofiler lämnade jordelivet med bara en dags mellanrum. Två starka personligheter som, på helt olika sätt, betydde väldigt mycket för kulturlivet i den här kommunen.

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