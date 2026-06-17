Profiler lämnade oss – tack för allt, Ingrid och Maud!

I början av juli hände det smått ofattbara att två lokala kulturprofiler lämnade jordelivet med bara en dags mellanrum. Två starka personligheter som, på helt olika sätt, betydde väldigt mycket för kulturlivet i den här kommunen.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: