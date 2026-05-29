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KRÖNIKOR 2026-06-26 KL. 16:00
Premium

Krönika: Världsfreden kommer i kilt

Av Louis Herrey

Sitter du också fastnaglad vid skärmen nu under fotbolls-VM? Vilken idrottsfest! Inte nog med att vi får se spelare av världsklass. Fansen bidrar minst lika mycket till underhållningen. Vem älskar inte holländarnas ”Links Rechts”-dans, norrmännens vikinga-rodd och den japanska städpatrullen?

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