Krönika: Världsfreden kommer i kilt

Av Louis Herrey
Sitter du också fastnaglad vid skärmen nu under fotbolls-VM? Vilken idrottsfest! Inte nog med att vi får se spelare av världsklass. Fansen bidrar minst lika mycket till underhållningen. Vem älskar inte holländarnas ”Links Rechts”-dans, norrmännens vikinga-rodd och den japanska städpatrullen?
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