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FOTBOLL 2026-08-05 KL. 12:52
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Dubbla medaljer till IFK Fjärås – efter år av väntan

Av Andreas Linder

IFK Fjärås damjuniorer har som bäst kommit trea i Eskilscupen. I årets tävling gick man hela vägen – och tog både silver och guld.
– Vi har kämpat länge för de här medaljerna, säger tränaren Simon Jannesson.

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