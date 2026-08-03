Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang

En kvinna ska ha utsatts för en våldtäkt på en restaurang i Kungsbacka. Enligt TV4 Nyheterna ska en person anställd på restaurangen ha gripits.
Våldtäkten ska ha skett under måndagskvällen och polis kallades till platsen. Ett spaningsarbete inleddes och under tisdagsmorgonen kunde en man gripas och senare anhållas.
– Den misstänkte, en man, är anhållen. Det var uppgifter som framkom och förmedlades till polisen som ledde till gripandet, säger åklagaren Sonja Seligmann till TV4 Nyheterna.
Åklagaren vill i övrigt inte kommentera händelsen så mycket, och polisen jobbar med bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på mer om vad som har hänt.
Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.