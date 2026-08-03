Man anhållen – misstänks för våldtäkt på restaurang

En kvinna ska ha utsatts för en våldtäkt på en restaurang i Kungsbacka. Enligt TV4 Nyheterna ska en person anställd på restaurangen ha gripits.



Polisen utreder en våldtäkt på en restaurang i Kungsbacka och en man sitter anhållen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Våldtäkten ska ha skett under måndagskvällen och polis kallades till platsen. Ett spaningsarbete inleddes och under tisdagsmorgonen kunde en man gripas och senare anhållas.

– Den misstänkte, en man, är anhållen. Det var uppgifter som framkom och förmedlades till polisen som ledde till gripandet, säger åklagaren Sonja Seligmann till TV4 Nyheterna.

Åklagaren vill i övrigt inte kommentera händelsen så mycket, och polisen jobbar med bland annat tekniska undersökningar för att ta reda på mer om vad som har hänt.