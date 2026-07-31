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DEBATT 2026-08-05 KL. 10:00

Debatt: En elbilspremie för hela Halland

Debatt: En elbilspremie för hela Halland
De tre debattörerna. Foto: Pressbild

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Nyligen kom nya siffror från Mobility Sweden som återigen visar att Sverige tappat fart i omställningen. Av årets nybilsförsäljning i Sverige är bara 42 procent elbilar medan det i Norge är 98 procent och i Danmark 67 procent. Bakgrunden till detta misslyckande är Tidöregeringens politik som medvetet missgynnat hållbara transporter.

Mest anmärkningsvärt är förstås att man i november 2022 avskaffade den dåvarande elbilspremien utan att ersätta den med någon ny. Nu när valet närmar sig så har man visserligen infört en ny premie, men krånglat till och begränsat den så mycket att alldeles för få kommer att få ta del av den. Av 880 ansökningar hittills i Halland har 353 fått avslag eftersom hushållen ligger på fel plats eller har fel inkomst.

Inte minst den geografiska begränsningen innebär konstiga och orättvisa skillnader beroende på var man bor. Exempelvis kan man inte få premien om man bor i centrala Falkenberg, men däremot i centrala Kungsbacka, inte heller om man bor i Oskarström, men däremot i Torup. Ifrån Centerpartiets sida vill vi därför se ett enklare och rättvisare system som man kan ta del av oberoende av var man bor.

Centerpartiets premie innebär att man kan få 50.000 kronor i premie vid köp av en ny eller begagnad elbil alternativt upp till 2.000 kronor per månad vid leasing av en elbil. Den enda begränsningen är att premien inte gäller för de dyrare bilarna eftersom vi menar att den som har råd att exempelvis köpa en ny Tesla också har råd att köpa den utan stöd.

Centerpartiets premie beräknas nå ut till hundratusen hushåll per år, vilket är fem gånger fler än Tidöregeringens premie. Därmed får betydligt fler hallänningar en rimlig möjlighet att vara med i den gröna omställningen som skulle kunna ta fart på riktigt.

Christofer Bergenblock (C)

1:a namn riksdagslistan, Halland

Elisabeth Svensson Agerbjer (C)

1:a namn regionlistan, Halland

Fredrik Hansson (C)

1:a namn kommunlistan, Kungsbacka



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