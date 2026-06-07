Debatt: Onsala väg-fars fortsätter?

"När skall människorna på Onsalalandet, som behöver en säkrare väg, få sin säkrare väg i körbart skick?" undrar debattören. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En vägkorridor har funnits sedan 1970-talet given av framsynta politiker som blickat in i framtiden. Vägbeslut fattades till slut 2017 med budget och allt för att äntligen ge Onsalaborna en säker väg eller i verkligheten två vägar för att dela på trafikflödet. Naturligtvis dagens väg skulle bidra fortsatt också.

Men Onsalas (o)vänner vill inte ha en säkrare väg som håller varje morgon och eftermiddag. Man kan undra varför?

Efter protester gång på gång har de så kallade Onsalas vänner lyckats försena den nya Onsalaleden med ökade kostnader för att påpeka att några gröngölingspar inte kan flytta 100 meter till nya nästen?

Nu gör arkeologerna sitt jobb för att kartlägga forna boplatser vilket naturligtvis är intressant för historien på Onsalalandet. Men nu har Onsalas vänner hittat gamla gärdsgårdar som eventuellt kan innehålla vissa grodor?

När skall människorna på Onsalalandet, som behöver en säkrare väg, få sin säkrare väg i körbart skick? 2029 eller 2030? För väg lär det väl bli naturligtvis. Någon gång måste väl Onsalaborna bli prioriterade när gröngölingarna redan hittat sina nya nästen. Eller sitter myndigheterna i knät på Onsalas så kallade vänner?

Skalla, (för upplysning) på Onsalahalvön

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