Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad

Av Johanna Simonsson

En personbil körde in i en lyktstolpe och polisen larmades. En anmälan har upprättats efter händelsen.



Polisen larmades efter en olycka under söndagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 14.22 på söndagen som polisen larmades till Strannevägen i Onsala.

– En personbil hade kört in i någon form av lyktstolpe, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats.

– Det är oklart om någon delgivits misstanke men föraren var en kvinna i 60-årsåldern.

Polisen har inga uppgifter om personskador.