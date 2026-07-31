Personbil körde in i lyktstolpe – anmälan upprättad

En personbil körde in i en lyktstolpe och polisen larmades. En anmälan har upprättats efter händelsen.
Det var vid 14.22 på söndagen som polisen larmades till Strannevägen i Onsala.
– En personbil hade kört in i någon form av lyktstolpe, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.
En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats.
– Det är oklart om någon delgivits misstanke men föraren var en kvinna i 60-årsåldern.
Polisen har inga uppgifter om personskador.
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