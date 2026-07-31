Mindre brand i byggnad under natten

Av Ronny Karlsson

En brand i en byggnad fick räddningstjänsten att rycka ut under natten till måndag. Läget var dock under kontroll när man kom till platsen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 03.33 under natten till måndag. Räddningstjänsten fick då bege sig till en byggnad inte så långt från Ölmevalla kyrka.

– Det hade brunnit i en vägg på en byggnad, men det var släckt när vi kom fram. Vi gjorde mest lite kontroller så det inte skulle ta fart igen, säger larm- och ledningsoperatör Bettina Svensson på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Styrkan som ryckte ut kunde sedan vända tillbaka ganska snabbt.

Polis hare efter branden upprättat en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet men ingen är än så länge delgiven misstanke i ärendet.