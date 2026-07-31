Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-02 KL. 15:00
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Seniormässa med många utställare i höst

Av Christina Nordwall

I höst planeras en stor seniormässa i Kungsbacka. Över 50 utställare deltar och det bjuds på föreläsningar samt prova på aktiviteter.

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