Stämning ska få bort stenar som blockerar tillfart

Sedan 1948 har fastighetsägare i Frillesås genom ett servitut kunnat bygga och underhålla vågbrytare intill bryggan vid Espenäs udde. Men efter nästan 70 år kan inte servitutet utövas längre. En boende i området har blockerat tillfartsvägen med två stenbumlingar. För det har han blivit stämd av fem fastighetsägare.
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