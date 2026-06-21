Debatt: Kan tänka längre än sin egen plånbok

Replik på "Skatt är inget självändamål".
Nej skatt är inget självändamål, Emanuel. Och det har nog ingen påstått heller. Men skatt behövs, bland annat för att samhället ska hålla ihop och ta hand om de som inte är starka och rika och klarar sig själva, vilket kan infalla när som helst i livet.
För en del händer det inte förrän mot slutet av livet som till exempel för ärkemoderaten Mats Svegfors som skickade brev från sitt långtidsboende i våras till statsministern att han inte längre kunde rösta på sitt gamla parti.
Det är inget rakt samband mellan mer pengar och god skola och omsorg, men det finns samband! Det blir lättare för människor att jobba effektivt om de får bra lön, schysst arbetsmiljö och det inte dumsnålas i verksamheten.
Där moderater tänker enligt Laffer-kurvan, tänker Miljöpartiet enligt Doughnut-modellen med ett golv av social hållbarhet och ett tak utifrån vad planeten tål. Däremellan har vi det ekonomiska utrymmet.
Maria Losman och Håkan Färnlöf, Miljöpartiet
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40 år sedan "Leif" spelades in på Kungsbacka
Stor intervju med Frölundatalangen
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.