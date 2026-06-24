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NYHETER 2026-06-25 KL. 21:45

Stöld vid Naturum – bilruta krossad

Av Julia Sandstén Vikberg

En bilägare upptäckte på torsdagskvällen att någon hade krossat rutan på bilen som stod parkerad utanför Naturum Fjärås Bräcka. Polisen har skrivit anmälningar om stöld från fordon och skadegörelse.

Stöld vid Naturum – bilruta krossad
Någon ska ha krossat en bilruta och stulit okänt gods från bilen som stod parkerad utanför Naturum. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax före klockan 19.00 på torsdagskvällen larmades polisen till Naturum.

– En fordonsägare hör av sig. Någon har krossat en ruta på en bil vid Naturum. Något har stulits, oklart vad, säger Jens Andersson, presstalesperson på polisen i Region Väst.

Polisen åkte till platsen och skrev anmälningar om stöld från fordon och skadegörelse. Det finns ingen misstänkt gärningsperson i ärendet.



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