Stöld vid Naturum – bilruta krossad

En bilägare upptäckte på torsdagskvällen att någon hade krossat rutan på bilen som stod parkerad utanför Naturum Fjärås Bräcka. Polisen har skrivit anmälningar om stöld från fordon och skadegörelse.
Strax före klockan 19.00 på torsdagskvällen larmades polisen till Naturum.
– En fordonsägare hör av sig. Någon har krossat en ruta på en bil vid Naturum. Något har stulits, oklart vad, säger Jens Andersson, presstalesperson på polisen i Region Väst.
Polisen åkte till platsen och skrev anmälningar om stöld från fordon och skadegörelse. Det finns ingen misstänkt gärningsperson i ärendet.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.