Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-26 KL. 07:30
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Klassiska butiken stänger på Kungsmässan

Av Linnea Andersson

En butik med lång historia på Kungsmässan kommer att lämna köpcentret. Bakom beslutet ligger flera år av ökade kostnader som enligt ägaren gjort det svårt att driva verksamheten vidare.

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