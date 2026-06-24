Fästingarna blir fler – risken för smitta ökar

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Antalet fästingar har ökat markant de senaste åren. I Halland ökade antalet rapporterade fästingfynd med omkring 125 procent mellan 2024 och 2025, enligt SVA:s (statens veterinärmedicinska anstalt) tabeller. Vissa fästingar bär på smittämnen som kan drabba oss människor och fler fästingar kan leda till fler sjukdomsfall.
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