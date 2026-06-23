Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-06-25 KL. 16:00

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”

Av Carl Johan Mårtensson

Den 20 augusti smäller det. Då drabbar kommunpolitikerna samman på Kungsbacka teater.
– Vi hoppas på fullt hus, säger Stefan Pettersson, VD och chefredaktör Norra Halland.

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”
Stefan Pettersson (VD och chefredaktör, Norra Halland), Tobias Herbertzon (moderator) och Bengt-Åke Sparrman (ordförande Företagarna Kungsbacka) under ett av alla planeringsmöten inför den stora valdebatten. Foto: Carl Johan Mårtensson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Söndagen den 13 september är det val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. En stor del av rapporteringen och fokuset ligger som vanligt på riksdagsvalet och rikspolitiken. Men flera av de frågor väljarna ser som viktigast inför valet avgörs istället på kommunal nivå. I hopp om att förflytta en del av fokuset och stärka den lokala demokratin ordnar nu Företagarna Kungsbacka tillsammans med Norra Halland återigen valdebatt mellan partierna som finns representerade i Kungsbackas kommunfullmäktige.

– Vi tycker att det är viktigt att allmänheten får möjlighet att förstå lokalpolitiken mer. Det här är viktigt för att politikerna ska synas och för att man ska kunna förstå den lokala politiken bättre, säger Bengt-Åke Sparrman, ordförande Företagarna Kungsbacka.

Det är fjärde gången som debatten genomförs och flera tunga ämnen kommer att avhandlas, såsom: bostadsbyggande, utbildning och kompetens, trygghet och investeringar.

Modererar gör Kungsbackaprofilen och underhållaren Tobias Herbertzon som också utlovar en del nyheter inför årets debatt.

– Vårt mål är att få till ännu mer debatt. Så vi kommer att ha, låt oss kalla det för heta stolen, där vi tar fram partierna på ett annat sätt.

När tror du att det kommer bränna till lite extra?

– Det brukar ju vara där de stora skiljelinjerna går mellan vänster och höger. Så jag kan tänka mig att det kommer bränna till i bostadsfrågorna, exempelvis om man ska ha hyresrätter eller bostadsrätter. Det är en klassiker, säger Tobias Herbertzon.


Fri entré

Dessutom kommer debatten i år att ha fri entré (föranmälan krävs) och för den mingelsugna har även Teaterbaren öppet.

– I år har vi också valt att ha mingel med politikerna både innan, i pausen, men framför allt efter debatten. För då får man även träffa toppnamnen som varit på scenen och kan ställa lite frågor efter debatten, säger Tobias Herbertzon.


Fakta:

Datum: Torsdag 20 augusti 2026.

Tider: 16.30–18.00 – Mingel i foajén (Möjlighet för publik, företagare och politiker att träffas i ett mer avslappnat sammanhang)

18.00–19.10 – Debatten, Akt 1

19.10–19.40 – Paus (ca 30 minuter)

19.40–20.30 – Debatten, Akt 2

Plats: Kungsbacka Teater

Entré: Fri entré (föranmälan krävs). Mer information kommer ut framöver, bland annat i Norra Hallands annonser där det kommer vara möjligt att läsa mer och anmäla sig via QR-kod.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 20:00
Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 19:12
Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"
NYHETER 2026-06-25 KL. 16:00
Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”
NYHETER 2026-06-25 KL. 12:19
Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12
Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
NYHETER 2026-06-25 KL. 08:07
Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 06:45
Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig
Premium | NYHETER 2026-06-24 KL. 21:00
Se dragkamp av högsta klass i sommar

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-06-24 KL. 11:30
Kedjan lämnar Kungsmässan – för andra gången
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
Premium | NYHETER 2026-06-24 KL. 07:30
Dom ändras – poliser fälls efter insats på Kungsmässan
NYHETER 2026-06-24 KL. 12:16
Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 19:12
Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"

Fler nyheter

Nyheter: Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"Ishockey: "Det är helt sjukt vad mycket som kan hända på ett år"Nyheter: Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnetBlåljus: Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-25 KL. 20:00
Premium

Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

Restaurangen nekas tillstånd:
2026-06-25 KL. 19:12
Premium

Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"

2026-06-25 KL. 18:00
Premium

"Det är helt sjukt vad mycket som kan hända på ett år"

Stor intervju med Frölundatalangen

Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
2026-06-25 KL. 11:30
Premium

Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”
2026-06-25 KL. 16:00

Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”

Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer
DEBATT 2026-06-25 KL. 14:00

Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet
NYHETER 2026-06-25 KL. 12:19

Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12

Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna

Värmebölja väntar under Åsacupen
FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Premium

Värmebölja väntar under Åsacupen

Debatt: Säg ja till trygghetsboende
DEBATT 2026-06-25 KL. 10:00

Debatt: Säg ja till trygghetsboende

Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader
NYHETER 2026-06-25 KL. 08:07

Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader

Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses
NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
Premium

Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses

Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig
NYHETER 2026-06-25 KL. 06:45
Premium

Man fick inte köpa cigaretter – blottade sig

Se dragkamp av högsta klass i sommar
NYHETER 2026-06-24 KL. 21:00
Premium

Se dragkamp av högsta klass i sommar

Två år med hjärntumör – Therese utmanar oddsen
NYHETER 2026-06-24 KL. 20:00

Två år med hjärntumör – Therese utmanar oddsen

Mareld på västkusten – så är läget i Kungsbacka
NYHETER 2026-06-24 KL. 19:00
Premium

Mareld på västkusten – så är läget i Kungsbacka

Konsert med operastjärna kommer till teatern
KULTUR & NÖJE 2026-06-24 KL. 18:00
Premium

Konsert med operastjärna kommer till teatern

Förseningar i tågtrafiken – obehöriga i spåret
NYHETER 2026-06-24 KL. 16:39

Förseningar i tågtrafiken – obehöriga i spåret

Hovdal och Bondesson uttagna till EM
SPORT 2026-06-24 KL. 14:53

Hovdal och Bondesson uttagna till EM

Krönika: Kaninhålet
KRÖNIKOR 2026-06-24 KL. 14:45
Premium

Krönika: Kaninhålet

Återvinningen stängdes – nu har den öppnat igen
NYHETER 2026-06-24 KL. 12:18

Återvinningen stängdes – nu har den öppnat igen

Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning
NYHETER 2026-06-24 KL. 12:16

Larm om brand i villa – visade sig vara torrkokning

Spelschemat är släppt för Frillesås
BANDY 2026-06-24 KL. 11:35

Spelschemat är släppt för Frillesås

Ingen annandagsbandy på Sjöaremossen

Kedjan lämnar Kungsmässan – för andra gången
NYHETER 2026-06-24 KL. 11:30
Premium

Kedjan lämnar Kungsmässan – för andra gången

Debatt: Framtidstro inom skolan
DEBATT 2026-06-24 KL. 10:00

Debatt: Framtidstro inom skolan

Kvinna åtalas – misstänks ha brutit mot näringsförbud
NYHETER 2026-06-24 KL. 08:00
Premium

Kvinna åtalas – misstänks ha brutit mot näringsförbud

Dom ändras – poliser fälls efter insats på Kungsmässan
NYHETER 2026-06-24 KL. 07:30
Premium

Dom ändras – poliser fälls efter insats på Kungsmässan

Länsstyrelsen uppmanar: Lämna inte hunden i bilen
NYHETER 2026-06-24 KL. 06:45

Länsstyrelsen uppmanar: Lämna inte hunden i bilen

Kända artister i sommarens utbud på Tjolöholms slott
NYHETER 2026-06-23 KL. 21:00

Kända artister i sommarens utbud på Tjolöholms slott

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 20:00
Kraftens hus Göteborg startar popup i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 19:12
Restaurangen nekas tillstånd: "Blir en ekonomisk smäll"
Premium | ISHOCKEY 2026-06-25 KL. 18:00
"Det är helt sjukt vad mycket som kan hända på ett år"
NYHETER 2026-06-25 KL. 16:00
Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”
DEBATT 2026-06-25 KL. 14:00
Debatt: Fortsätt gärna stödja L-skolreformer
NYHETER 2026-06-25 KL. 12:19
Sommarvärmen är här – så varmt är badvattnet
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 11:30
Nyöppning vid Kungsmässan: ”Supernöjda”
NYHETER 2026-06-25 KL. 11:12
Flera brevlådor uppbrutna – post och paket stulna
Premium | FOTBOLL 2026-06-25 KL. 11:00
Värmebölja väntar under Åsacupen
DEBATT 2026-06-25 KL. 10:00
Debatt: Säg ja till trygghetsboende
NYHETER 2026-06-25 KL. 08:07
Sol och värme i Kungsbacka – kan bli 30 grader
Premium | NYHETER 2026-06-25 KL. 07:30
Sly och ogräs tar över – röjning efterlyses

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.