Hård debatt väntar på teatern: ”Hoppas på fullt hus”

Av Carl Johan Mårtensson

Den 20 augusti smäller det. Då drabbar kommunpolitikerna samman på Kungsbacka teater.

– Vi hoppas på fullt hus, säger Stefan Pettersson, VD och chefredaktör Norra Halland.



Stefan Pettersson (VD och chefredaktör, Norra Halland), Tobias Herbertzon (moderator) och Bengt-Åke Sparrman (ordförande Företagarna Kungsbacka) under ett av alla planeringsmöten inför den stora valdebatten. Foto: Carl Johan Mårtensson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Söndagen den 13 september är det val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. En stor del av rapporteringen och fokuset ligger som vanligt på riksdagsvalet och rikspolitiken. Men flera av de frågor väljarna ser som viktigast inför valet avgörs istället på kommunal nivå. I hopp om att förflytta en del av fokuset och stärka den lokala demokratin ordnar nu Företagarna Kungsbacka tillsammans med Norra Halland återigen valdebatt mellan partierna som finns representerade i Kungsbackas kommunfullmäktige.

– Vi tycker att det är viktigt att allmänheten får möjlighet att förstå lokalpolitiken mer. Det här är viktigt för att politikerna ska synas och för att man ska kunna förstå den lokala politiken bättre, säger Bengt-Åke Sparrman, ordförande Företagarna Kungsbacka.

Det är fjärde gången som debatten genomförs och flera tunga ämnen kommer att avhandlas, såsom: bostadsbyggande, utbildning och kompetens, trygghet och investeringar.



Modererar gör Kungsbackaprofilen och underhållaren Tobias Herbertzon som också utlovar en del nyheter inför årets debatt.

– Vårt mål är att få till ännu mer debatt. Så vi kommer att ha, låt oss kalla det för heta stolen, där vi tar fram partierna på ett annat sätt.

När tror du att det kommer bränna till lite extra?

– Det brukar ju vara där de stora skiljelinjerna går mellan vänster och höger. Så jag kan tänka mig att det kommer bränna till i bostadsfrågorna, exempelvis om man ska ha hyresrätter eller bostadsrätter. Det är en klassiker, säger Tobias Herbertzon.





Fri entré

Dessutom kommer debatten i år att ha fri entré (föranmälan krävs) och för den mingelsugna har även Teaterbaren öppet.

– I år har vi också valt att ha mingel med politikerna både innan, i pausen, men framför allt efter debatten. För då får man även träffa toppnamnen som varit på scenen och kan ställa lite frågor efter debatten, säger Tobias Herbertzon.





Fakta:

Datum: Torsdag 20 augusti 2026.

Tider: 16.30–18.00 – Mingel i foajén (Möjlighet för publik, företagare och politiker att träffas i ett mer avslappnat sammanhang)

18.00–19.10 – Debatten, Akt 1

19.10–19.40 – Paus (ca 30 minuter)

19.40–20.30 – Debatten, Akt 2

Plats: Kungsbacka Teater

Entré: Fri entré (föranmälan krävs). Mer information kommer ut framöver, bland annat i Norra Hallands annonser där det kommer vara möjligt att läsa mer och anmäla sig via QR-kod.