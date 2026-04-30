"Det är helt sjukt vad mycket som kan hända på ett år"

Han var inte nära att tas ut till tv-pucken och var lika lite aktuell för Frölundas hockeygymnasium. Istället blev han kvar i Hanhals Kings fram till för ett år sedan och gick den lokala ishockeyutbildningen i Kungsbacka. Nu har Liam Elofsson en succésäsong bakom sig och är aktuell i den stundande NHL-draften.
Vad var det egentligen som hände för 18-åringen?
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: