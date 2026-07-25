Debatt: Ambitiösa unga är inte ett problem

Lisa Andersson (M).

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det har blivit ett återkommande argument från vänstersidan i vår kommun: att många unga i Kungsbacka flyttar härifrån efter sin gymnasieexamen, och att det dessutom skulle vara ett problem som man bäst löser genom att bygga stora mängder hyreslägenheter. Den bilden är både förenklad och direkt felaktig.

Att Kungsbackas unga har en stark rörlighet är något att vara stolt över. Det är följden av att de är ambitiösa och söker utbildning, erfarenhet och nya möjligheter. De följer sina drömmar. Som förtroendevald är det något som borde applåderas, inte missbrukas i syfte att driva politiska talepunkter.

En sak är dessutom lika tydlig. Många av dem kommer tillbaka efter några år, när de vill bilda familj och letar efter en trygg plats för sina framtida barn att växa upp. Det är så ett samhälle ska fungera – med rörelse, utveckling och återväxt.

Den här rörligheten är en styrka för vår kommun, inte en svaghet. Den betyder att Kungsbacka är en livsplats som fostrar människor med drivkraft, som vågar ta steget ut i världen och sedan väljer att återvända. Det har dessutom format vår karaktär. Vi är en omtyckt familjekommun med stark ekonomi, hög sysselsättning och stabil tillväxt.

Vänsterpartierna i Kungsbacka vill möta den här statistiken med att bygga tusentals nya hyresrätter och genom att subventionera så kallade byggemenskaper, i praktiken kollektivboende. Med politiska mekanismer vill man tvinga byggföretag att minst hälften av allt de producerar ska vara hyreslägenheter. Det är en politik som styr uppifrån, inte utifrån människors behov.

Men att bygga bort rörlighet är inte lösningen. Det är inte fler regler och styrning som får unga att trivas, utan möjligheten att växa, flytta, komma tillbaka och bygga vidare på det liv man vill ha.

Moderaterna vill att Kungsbacka ska fortsätta växa med hjärta och balans. Vi tror på variation, på att människor själva ska kunna välja hur de vill bo. Vi har redan en god blandning av bostadsformer, och vi ska fortsätta bygga på ett sätt som harmoniserar med stadens karaktär och ekonomi.

När unga flyttar är det inte ett problem att lösa, det är ett bevis på att Kungsbacka fungerar. Vi ska fortsätta vara en kommun som välkomnar dem tillbaka, som ger plats för familjer, företag och framtidstro. Det är så vi bygger ett starkt och hållbart Kungsbacka.

Lisa Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Emanuel Forsell (M)

Gruppledare