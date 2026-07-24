Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!

Debattartikeln handlar om kommande byggtrafik i Gottskär. Foto: Thomas Östberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Planerna för utvecklingen av Gottskär hamnområde har diskuterats under många år. Många av oss som bor i området ser positivt på att platsen utvecklas och att nytt liv skapas i en av kommunens mest attraktiva miljöer.

Samtidigt finns en fråga som fortfarande saknar ett svar: Hur ska byggtrafiken hanteras under de år som byggnationen pågår?

Diskussionen har ofta handlat om den framtida trafiken när bostäder och verksamheter är färdigställda. Men minst lika viktig är situationen under själva byggtiden. Om projektet genomförs kommer sannolikt ett stort antal tunga transporter behöva köra till och från hamnområdet under flera års tid.

Hur påverkas vår trivsel, vår livsmiljö? Hur ska vi som bor längs vägen kunna känna oss trygga om tunga transporter passerar dag efter dag? Den enda vägen är hårt belastad, särskilt under sommarhalvåret. Sträckan från busstationen Gottskär och ner mot hamnplanen är smal och används av boende, besökare, cyklister och gående och upplevs redan nu som trång och riskabel under perioder med mycket trafik.

Frågan är därför inte bara hur fler bilar ska få plats i framtiden. Frågan är hur hundratals eller kanske tusentals tunga transporter ska kunna passera under byggtiden utan att säkerheten påverkas.

Det handlar om tryggheten för gående och cyklister i alla åldrar. Det handlar om framkomligheten för räddningstjänst, ambulans och samhällsviktig trafik. Men det handlar också om livskvaliteten för de människor som bor längs vägen och som under flera år kommer att leva med konsekvenserna av byggprojektet.

Vi som bor i ett mer än hundraårigt hus intill den väg som all byggtrafik planeras att använda undrar, liksom många andra boende, hur flera års tung trafik skulle komma påverka oss. Hur påverkas de äldre husen av återkommande vibrationer? Hur mycket ökar bullret och luftföroreningarna?

Det är frågor som förtjänar tydliga svar. Vi menar att kommunen och exploatören bör redovisa en konkret lösning innan byggstart sker. Om den nuvarande vägen inte är lämplig för omfattande byggtrafik behöver alternativa lösningar utredas. Att göra Gottskärsvägen enfilig löser inte frågan om mängden fordon. Tvärtom kan det i stället skapa köer och mer olägenhet. Kanske finns möjligheter till transport sjövägen eller att leda om trafiken på annat sätt.

Gottskärs hamn är en unik miljö som förtjänar en genomtänkt utveckling, det tror vi alla är överens om. Därför bör trafikfrågan framför allt under byggtiden inte behandlas som en detalj som ska lösas senare. Den bör vara en av de första frågorna som besvaras.

Vi som bor här förtjänar att få veta hur projektet kan genomföras på ett säkert och hållbart sätt – innan bortforsling av det gamla och innan transporter och byggmaskiner rullar in.

* Finns en konkret hållbar plan för byggtrafiken?

* Har konsekvenserna för de boende längs Gottskärvägen utretts?

* Hur ska buller, vibrationer och luftkvalitet mätas och hanteras?

* Är alternativa transportvägar utredda?

*Ska praktiska åtgärder genomföras innan byggstart sker?

Birgitta Johansson, Lisa Romano, Ingvar och Monica Strandeberg, Wiveka Warenfalk, Johanna Andreasson