Debatt: Köp inte gri(s)en i säcken under valet

Magdalena Andersson: Foto: Pressbild/Mathias Hansson.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tänker du rösta på Socialdemokraterna i hopp om en rödgrön regering i höst? Då har jag tre relevanta frågor du bör ställa dig själv:

1, Är det S eller V som ska styra finans- och utrikespolitiken?

2, Är det S eller C som ska styra bostads- och arbetsmarknadspolitiken?

3, Är det S eller MP som ska styra invandrings- och energipolitiken?

Magdalena Anderssons regeringsunderlag består av fyra partier som knappt är överens om någonting alls. Vad för politik det blir eller vem som ska ansvara för vad är det ingen som vet, allra minst de rödgröna själva.

Detta ska ställas mot ett sammansvetsat Tidö-samarbete som under snart fyra år visat att vi kan jobba effektivt ihop, och lösa de utmaningar som Sverige stått inför.

Vi har besegrat inflationen, stärkt polis och militär, sänkt skatterna kortat vårdköerna och tvingat gängen och ligorna till reträtt.

Köp inte gri(s)en i säcken. Rösta för fyra år till med Tidö.

Erik Hellsborn (SD) Riksdagsledamot