Bilist fastnade i alkoholkontroll i Kungsbacka

En bilist i 50-årsåldern blåste positivt vid en alkoholkontroll i centrala Kungsbacka på onsdagseftermiddagen. Han är nu misstänkt för rattfylleri.
Det var när polisen på onsdagseftermiddagen upprättade en så kallad LAU-kontroll (lagen om alkoholutandningsprov) i Kungsbacka centrum som den manliga bilist blev stoppad vid 17.30-tiden och fick blåsa. Provet var positivt och mannen fick därför följa med för att även lämna ett blodprov.
Blodprovet visade på ett värde som låg över gränsen för straffbarhet (0,2 promille) och polisen har upprättat en anmälan om rattfylleri av normalgraden.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.