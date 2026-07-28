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NYHETER 2026-07-30 KL. 09:46

Bilist fastnade i alkoholkontroll i Kungsbacka

Av Thomas Östberg

En bilist i 50-årsåldern blåste positivt vid en alkoholkontroll i centrala Kungsbacka på onsdagseftermiddagen. Han är nu misstänkt för rattfylleri.

Bilist fastnade i alkoholkontroll i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var när polisen på onsdagseftermiddagen upprättade en så kallad LAU-kontroll (lagen om alkoholutandningsprov) i Kungsbacka centrum som den manliga bilist blev stoppad vid 17.30-tiden och fick blåsa. Provet var positivt och mannen fick därför följa med för att även lämna ett blodprov.

Blodprovet visade på ett värde som låg över gränsen för straffbarhet (0,2 promille) och polisen har upprättat en anmälan om rattfylleri av normalgraden.



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