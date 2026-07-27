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NYHETER 2026-07-29 KL. 07:32

Ny anmälan om A-traktor som förstört gräsmatta i natt

Av Ronny Karlsson

En ny anmälan om en A-traktor som förstört en gräsmatta har rapporterats in till polisen under natten till onsdag.

Ny anmälan om A-traktor som förstört gräsmatta i natt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En polispatrull gav sig ut till östra Varla klockan 05.50 efter att en privatperson larmat polisen. En A-traktor ska då ha åkt på en gräsmatta och det hela ledde till en anmälan om skadegörelse.

– Det finns inga uppgifter just nu om att det gjorts spår i gräsmattan men det är väl rimligt att tro att det är så, säger polisens presstalesperson August Brandt.

En förare samt passagerare i en A-traktor kontrollerades vid platsen.

I helgen kom en liknande anmälan då en A-traktor hade kört sönder en fotbollsplan vid Iland. I det fallet kunde ungdomar tas omhand av polisen och köras hem till vårdnadshavare.



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