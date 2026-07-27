Ny anmälan om A-traktor som förstört gräsmatta i natt

En ny anmälan om en A-traktor som förstört en gräsmatta har rapporterats in till polisen under natten till onsdag.
En polispatrull gav sig ut till östra Varla klockan 05.50 efter att en privatperson larmat polisen. En A-traktor ska då ha åkt på en gräsmatta och det hela ledde till en anmälan om skadegörelse.
– Det finns inga uppgifter just nu om att det gjorts spår i gräsmattan men det är väl rimligt att tro att det är så, säger polisens presstalesperson August Brandt.
En förare samt passagerare i en A-traktor kontrollerades vid platsen.
I helgen kom en liknande anmälan då en A-traktor hade kört sönder en fotbollsplan vid Iland. I det fallet kunde ungdomar tas omhand av polisen och köras hem till vårdnadshavare.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.