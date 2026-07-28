Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-29 KL. 18:00
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Jimmy vill skapa plats för husbilar – utan konflikter

Av Sven Lundstedt

Det behövs skyndsamt en kartläggning av husbilsplatser i länet. För att minska risken för konflikter mellan olika intressen har Visit Halland dragit igång ett strategiarbete.

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