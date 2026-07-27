Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret

Det har varit flera inbrott i Kungsbacka under sommaren. På tisdagskvällen upprättades ytterligare en anmälan.
– Det är sannolikt någon som tagit sig in genom ett badrumsfönster, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.
Ett samtal om ett misstänkt inbrott på en adress i Särö kom in till polisen klockan 18.06 på tisdagen.
– Det är boende på adressen som märkte det hela när de kom hem efter att ha varit borta. Det är oklart vad som eventuellt blivit stulet men ett badrumsfönster ska ha varit uppbrutet, man har sett brytmärken. Det är sannolikt någon som tagit sig in genom ett badrumsfönster, säger Fredrik Svedemyr.
Polisen har varit på plats på adressen under kvällen och upprättat en anmälan om stöld genom inbrott.
Det finns i nuläget ingen misstänkt.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.