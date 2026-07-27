Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-28 KL. 21:20

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret

Av Carl Johan Mårtensson

Det har varit flera inbrott i Kungsbacka under sommaren. På tisdagskvällen upprättades ytterligare en anmälan.
– Det är sannolikt någon som tagit sig in genom ett badrumsfönster, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
Polisen har varit på adressen under tisdagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett samtal om ett misstänkt inbrott på en adress i Särö kom in till polisen klockan 18.06 på tisdagen.

– Det är boende på adressen som märkte det hela när de kom hem efter att ha varit borta. Det är oklart vad som eventuellt blivit stulet men ett badrumsfönster ska ha varit uppbrutet, man har sett brytmärken. Det är sannolikt någon som tagit sig in genom ett badrumsfönster, säger Fredrik Svedemyr.

Polisen har varit på plats på adressen under kvällen och upprättat en anmälan om stöld genom inbrott.

Det finns i nuläget ingen misstänkt.

Läs även:

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Villainbrott i Kungsbacka – smycken stulna

Villainbrott i Åsa – man och kvinna gripna



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-28 KL. 21:20
Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 21:00
Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 20:00
Drömsommar för krögarna – "en otrolig tur med vädret"
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16
Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:05
Reparationer på gång – boende i Onsala blir utan vatten
NYHETER 2026-07-28 KL. 14:19
Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41
Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 12:15
Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 11:40
Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 10:00
Kung och drottning borta – fick stå kvar oväntat länge

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16
Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 07:50
Toa och badbrygga kan tas bort på populär badplats
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41
Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-27 KL. 22:30
Larm om brand utomhus i Åsa under måndagskvällen
Premium | NYHETER 2026-07-27 KL. 07:30
Flera klagomål – bilar från hemtjänsten kör för fort

Fler nyheter

Blåljus: Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstretNyheter: Drömsommar för krögarna – "en otrolig tur med vädret"Nöje: Minivilla med söderaltan lockade många nyfiknaNyheter: Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal
NYHETER 2026-07-28 KL. 21:00
Premium

Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal

TV-klipp och nyheter

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
2026-07-28 KL. 21:20

Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret

Drömsommar för krögarna –
2026-07-28 KL. 20:00
Premium

Drömsommar för krögarna – "en otrolig tur med vädret"

Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet
2026-07-28 KL. 18:00
Premium

Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet

Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna
2026-07-28 KL. 19:00
Premium

Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna

Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16

Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-28 KL. 14:19

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat
DEBATT 2026-07-28 KL. 13:49

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat

Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41

Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka

Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:15
Premium

Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige

Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna
NYHETER 2026-07-28 KL. 11:40
Premium

Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna

Debatt: Köp inte gri(s)en i säcken under valet
DEBATT 2026-07-28 KL. 11:00

Debatt: Köp inte gri(s)en i säcken under valet

Kung och drottning borta – fick stå kvar oväntat länge
NYHETER 2026-07-28 KL. 10:00
Premium

Kung och drottning borta – fick stå kvar oväntat länge

Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa
NYHETER 2026-07-28 KL. 09:17

Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa

Gottskärsbor oroas av kommande byggtrafik
NYHETER 2026-07-28 KL. 08:30
Premium

Gottskärsbor oroas av kommande byggtrafik

Toa och badbrygga kan tas bort på populär badplats
NYHETER 2026-07-28 KL. 07:50
Premium

Toa och badbrygga kan tas bort på populär badplats

Smycken stals vid inbrott i Hammerö
NYHETER 2026-07-28 KL. 07:16

Smycken stals vid inbrott i Hammerö

Tonåring döms för misshandel efter bråk på grundskola
NYHETER 2026-07-28 KL. 06:45
Premium

Tonåring döms för misshandel efter bråk på grundskola

Festligt när 1600-talet kom på besök i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-27 KL. 21:03
Premium

Festligt när 1600-talet kom på besök i Kungsbacka

Galna resan – Emil cyklar från Särö till Georgien
NYHETER 2026-07-27 KL. 20:00
Premium

Galna resan – Emil cyklar från Särö till Georgien

Klimatvänlig båtmotor gav uppsatspris till Oscar
NYHETER 2026-07-27 KL. 19:00
Premium

Klimatvänlig båtmotor gav uppsatspris till Oscar

Tonåring åtalas – polisjakt när A-traktor kördes i 140 km/h
NYHETER 2026-07-27 KL. 17:40
Premium

Tonåring åtalas – polisjakt när A-traktor kördes i 140 km/h

Debatt: Förstår inte V hur en budget fungerar?
DEBATT 2026-07-27 KL. 16:00

Debatt: Förstår inte V hur en budget fungerar?

Skiljeman kopplas in för hyror i Kungsbacka – igen
NYHETER 2026-07-27 KL. 15:51

Skiljeman kopplas in för hyror i Kungsbacka – igen

Här är Kungsbackas varmaste badplats just nu
NYHETER 2026-07-27 KL. 14:34

Här är Kungsbackas varmaste badplats just nu

Hemmaplan gav fler tävlande chansen i O-ringen
SPORT 2026-07-27 KL. 13:54
Premium

Hemmaplan gav fler tävlande chansen i O-ringen

Många olyckor – nu ska regler för elsparkcyklar ses över
NYHETER 2026-07-27 KL. 12:22
Premium

Många olyckor – nu ska regler för elsparkcyklar ses över

Klotter på valbudskap har anmälts till polisen
NYHETER 2026-07-27 KL. 11:45
Premium

Klotter på valbudskap har anmälts till polisen

Blåsiga dagar väntar – men då kommer sommarvärmen igen
NYHETER 2026-07-27 KL. 11:10

Blåsiga dagar väntar – men då kommer sommarvärmen igen

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-28 KL. 21:20
Nytt inbrott – tog sig in genom badrumsfönstret
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 21:00
Döms för rattfylla – med minsta möjliga marginal
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 20:00
Drömsommar för krögarna – "en otrolig tur med vädret"
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-28 KL. 19:00
Minivilla med söderaltan lockade många nyfikna
Premium | SPORT 2026-07-28 KL. 18:00
Aranästalangen åker till VM med mer erfarenhet
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:16
Motorcykel och bil i olycka – vägen stängdes av
NYHETER 2026-07-28 KL. 15:05
Reparationer på gång – boende i Onsala blir utan vatten
NYHETER 2026-07-28 KL. 14:19
Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
DEBATT 2026-07-28 KL. 13:49
Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat
NYHETER 2026-07-28 KL. 12:41
Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 12:15
Efter angreppen – nu blir det nya regler i fullmäktige
Premium | NYHETER 2026-07-28 KL. 11:40
Utökade ytor när nya restaurangen ska öppna

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.