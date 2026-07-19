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DEBATT 2026-07-24 KL. 10:00

Debatt: Glöm inte bort skuggsyskonen

Debatt: Glöm inte bort skuggsyskonen
Tommy Rydfeldt (L).

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För några månader sedan blev jag, genom FUB, inbjuden till en föreläsning med Kristina Hedlund, författaren bakom boken Skuggsyskon. Föreläsningen gjorde ett starkt intryck och satte ord på erfarenheter som alltför ofta hamnar i skymundan.

När vi talar om familjer där ett barn har en funktionsnedsättning, hamnar fokus med rätta på barnet och föräldrarna. Men betydligt mer sällan pratar vi om syskonen – de barn som växer upp vid sidan av och som ofta anpassar hela sin vardag efter familjens situation. De lär sig tidigt att läsa av stämningar, ta hänsyn och ibland hålla tillbaka sina egna behov för att inte belasta ytterligare.

I boken Skuggsyskon skildras hur barn kan få ta ett stort ansvar redan i unga år, hur de ibland avstår från att ta hem kompisar eller sätta sina egna behov främst och hur de lär sig att inte belasta sina redan hårt pressade föräldrar. Samtidigt berättar de om kärlek, stolthet och en stark lojalitet till sitt syskon. Det är en komplex verklighet, där omtanke och oro ofta går hand i hand.

Boken påminner oss om något viktigt: även skuggsyskon behöver bli sedda. Ingen ska behöva känna att den egna oron, glädjen eller sorgen är mindre viktig. Barn som lever nära en familjemedlem med stora omsorgsbehov behöver också få stöd, någon att prata med och möjlighet att ibland bara få vara barn.

Därför enades Alliansen (M-L-C-KD) i Individ- och Familjeomsorg om att i budgetdirektiven för 2027 avsätta medel för riktade insatser till skuggsyskon. Vår utgångspunkt är att innehållet i satsningen ska tas fram tillsammans med anhöriga och de berörda syskonen själva, så att stödet utformas utifrån deras verkliga behov och blir något som faktiskt gör skillnad i vardagen.

I nämnden fick förslaget stöd av Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna valde att inte ta ställning och Miljöpartiet sa nej.

Vi behöver bli bättre på att se dem som ofta står bredvid – inte för att de kräver mest uppmärksamhet, utan för att de alltför ofta förväntas klara sig själva. De förtjänar att bli lyssnade på, bekräftade och inkluderade, både i samtal och i praktisk hjälp.

Skuggsyskonen ska inte behöva leva i skuggan.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Individ & Familjeomsorg

Kandidat kommunfullmäktige



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