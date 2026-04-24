Krav – fler poliser på vägarna ska minska trafikbrotten

Av Ronny Karlsson

Antalet fall av grov vårdslöshet i trafik skenar under sommaren. Nu kräver Riksförbundet M fler poliser ute på vägarna för att skapa ett lugn.



Riksförbundet M vill se fler poliser ute på vägarna i sommartrafiken. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

E6 kan vara en utmaning under vilken tid som helst under året. Från Kungsbacka och norrut skapas ofta köer och olyckor gör att det i bland står helt still på den vältrafikerade sträckan.

Under sommaren minskar pendlingen på morgnar och sena eftermiddagar, men andra utmaningar finns. Många kör helt enkelt med betydligt större risker undersommarmånaderna. Det leder till grov vårdslöshet i trafik.

Förra året handlade det, enligt Brottsförebyggande rådet, om 45 procent fler anmälningar under juni, juli och augusti jämfört med de tre efterföljande månaderna.

– Det är ett trafikbrott där en person sätter sitt eget och andras liv på spel. Det handlar ofta om höga hastigheter och hänsynslös körning där fordonet riskerar att utsätta medtrafikanter för dödligt våld, säger säger Jacob Sidenvall, trafiksäkerhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige

Problemen finns runt om i landet, men E6 genom Halland är en sträcka där det uppstår en hel del onödiga situationer.

– Trafikanter håller bättre avstånd på E4, trafiken flyter på ett annat sätt. En av förklaringarna är att det är fler lastbilar på E6, det skapar konstiga beteenden. Man skapar inte plats för andra fordon efter en omkörning, sade numera pensionerade länstrafikpolischefen Hans Qvant till Norra Halland i mars i år.

Riksförbundet vill också se fler drogkontroller i trafiken, inte minst efter att delar av Tyskland tillåter användning av cannabis under vissa former.

– Med tanke på hur stor turismen från Tyskland till Sverige är under sommaren är det extra viktigt med skärpta kontroller vid gränsen. Drograttfylla är ett brott som utsätter andra för stor fara och måste beivras, säger Jacob Sidenvall.

Han menar att polisiär närvaro har påverkan även på annan brottslighet.

– En del brottslighet upptäcks bäst på vägarna. Därför är det viktigt att polisen är ute, men det handlar också om att hålla trafiken säker.