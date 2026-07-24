Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat

Låt fåglarna få fisken menar debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fågelungar ska slippa leva i betongen och inte födas upp på skräpmat!

Många klagar på måsar och andra fåglar, tycker att djuren ska bort från stan, trots att vi är orsaken till att de lever i betongdjungeln!

Vem har inte suttit på en uteservering, under bordet sitter gråsparvar och hoppas på smulor och från taken spanar måsar och trutar på bullar och pommes? De väntar på att vi ska titta bort ett ögonblick för att ta skräpmaten och ge sina ungar.

Måsarnas ungar hoppar ur boet innan de är flygfärdiga, de springer runt på asfalten, försöker parera bilar och människor som vill dem illa, samtidigt som föräldrarna såklart försvarar sina ungar genom att skräna och anfalla alla som kommer nära.

De som inte ser andra arters rätt till sina liv, vill förstöra bon och ansöker om skyddsjakt.

Många fåglar skadas och dödas och dessutom svälter ungar ihjäl när föräldrarna inte kommer hem, vilket lidande!

Haven töms på liv för att bli fiskmjöl att göda upp lantdjur och fisk som tvingas födas in i djurindustrin.

75-80 procent av skogen blir kortlivade produkter och bioenergi.

Behåller vi strandskyddet, låter vilda djur få fisken och respekterar änglamarken i allmänhet, skulle många fåglar och andra djur slippa föda upp sina ungar i betongen på bröd och skräpmat.

Att äta växtbaserat, undvika engångsartiklar och sluta konsumera nya prylar är sätt att göra stor skillnad.

Sedan måste vi förstås återskapa djurens naturliga miljö och de djur som bor kvar i stan ska slippa vår skräpmat.

Anette