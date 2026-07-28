Sol och bad för många – en av årets varmaste dagar är här

Det blir varmt i Kungsbacka i dag. Riktigt varmt!



Bad lär locka många under en av årets varmaste dagar. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under onsdagen pratade SMHI:s meteorologer om temperaturer på 25 grader och kanske till och med lite mer.

Men prognosen för dagen som publicerats på SMHI:s hemsida lägger på ytterligare några grader. Temperaturer ska stiga under hela dagen. Morgonen bjuder på 20-22 grader, runt lunch landar vi på runt 26 grader och allra varmast blir det framåt kvällen då vi till och med kan nå 30 grader.

"Varm luft har strömmat upp över landet och i dag väntas stora delar av Götaland och östra Svealand tidvis få soligt och riktigt varmt väder med 25-30 grader", skriver SMHI på sin hemsida.

Värmen är efterlängtad av många, men en utmaning för många. Det gäller att dricka tillräckligt och kanske inte spendera hela dagen i solen.

Men vädret svänger snabbt och under fredagen blir det betydligt svalare.

"På fredag har den varmaste luften tryckts bort från Sverige och temperaturen hamnar fram på dagen i allmänhet mellan 15 och 22 grader", skriver SMHI.