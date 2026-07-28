Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades

En man ska ha fastnat uppe i en skylift under onsdagskvällen.
Larmet kom in klockan 18.20 till räddningstjänsten. Det ska vara en man som fastnat uppe i en skylift i Fjärås.
– Det är en person som inte får ner sin skylift, den har slutat att fungera. Han skulle utföra någon typ av arbete. Vi ska dit nu och lyfta ned den, vi är halvvägs framme, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, klockan 18.30.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.