Man fastnade i skylift – räddningstjänsten kallades

Av Carl Johan Mårtensson

En man ska ha fastnat uppe i en skylift under onsdagskvällen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 18.20 till räddningstjänsten. Det ska vara en man som fastnat uppe i en skylift i Fjärås.

– Det är en person som inte får ner sin skylift, den har slutat att fungera. Han skulle utföra någon typ av arbete. Vi ska dit nu och lyfta ned den, vi är halvvägs framme, säger Kalle Kivistö, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, klockan 18.30.