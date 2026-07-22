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DEBATT 2026-07-26 KL. 15:00

Debatt: Sent ska syndaren vakna angående barnbidrag

Debatt: Sent ska syndaren vakna angående barnbidrag

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Sent ska syndaren vakna. Under Almedalstalet i år var det uppenbart att Kristdemokraternas partiledare har fått ”feeling”. Nu gäller det att dra mot mitten innan det är för sent. Rösterna trillar bort i allt större omfattning till den Socialdemokratiska sidan – vanligt folk har ju fått nog.

Nu plötsligt ska barnbidraget höjas, tycker Kristdemokraterna. Det blir faktiskt märkligt eftersom Kristdemokraterna under mandatperioden har tillhört högerfalangen i Sveriges riksdag som röstat nej till höjt barnbidrag samtidigt som man har med brett leende sänkt skatterna med tusentals kronor per månad till högavlönade som knappast behöver pengarna. Detta har alltså skett i en tid när barnfamiljer kämpar och fattigdomen har fördubblats under Tidöregeringens tid.

Du hörde rätt – fattigdomen har fördubblats under innevarande Tidöregeringens mandatperiod. Sverige slits isär och det sker under tiden jag skriver denna text. Dessutom lovar Kristdemokraterna något som inte kommer att gå igenom överhuvudtaget när Moderaterna med bestämdhet, genom sin partiledare, har sagt nej till – dvs en höjning av barnbidraget. Sammantaget kan man fråga sig om KDs falukorvsstrategi 2.0 kommer att bli lika minnesvärd eller om vanligt folk ser igenom det hela.

Allt till trots finns det ett alternativ, ett parti som värnar om vanligt folk och kommer att gå från ord till handling efter valet den 13 september – på kommunal, regional och riksdagsnivå. Det är dags för vanligt folk, välfärden och jämlikheten att göra comeback.

Ermin Skoric

Stolt socialdemokrat



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