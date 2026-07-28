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NYHETER 2026-07-30 KL. 10:11
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Ungdomar hakade på trend mot äldre – polisanmält

Av Christina Wagner

Två kvinnor inom loppet av en halvtimme fick uppleva hur ett gäng ungdomar omringade dem och närgånget använde sina mobiler mot dem. Nu har händelserna polisanmälts.

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