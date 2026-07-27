Tonåring döms – köpte och sålde stulen elsparkcykel

Av Ronny Karlsson

Visste tonåringen att han köpt och sålt en elsparkcykel? Ja, menar tingsrätten som ändå dömer tonåringen för en lindrigare häleriförseelse.



En tonåring döms för häleriförseelse.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under ett par dagar i mars i år som tonåringen med adress i Kungsbacka först köpte och sedan sålde en elsparkcykel.

Tonåringen har uppgett att han aldrig träffade säljaren utan köpt elsparkcykeln genom en kamrat. Han frågade om kvitto och fick svaret att det fanns men att kompisen glömt att ta med det.

När tingsrätten behandlat ärendet har det varit en utmaning att bedöma flera olika saker. Tonåringen köpte elsparkcykeln för 3500 kronor, men efter den är av ett okänt märke menar man att det inte går att säga att priset var så lågt att den nu dömde tonåringen borde ha förstått att det handlade om en stulen cykel.

Men en sammanslagning av de fakta som finns får tingsrätten att resonera så här.

"Mot den bakgrunden kan det inte anses utrett att X X insett att cykeln var stulen. Han ska därför inte dömas för häleri. Omständigheterna är dock sådana med tanke på det låga priset, att kvitto saknades och att den verklige säljare var okänd, att X X haft skälig anledning att anta att cykeln var stulen. Han ska därför dömas för häleriförseelse".

Häleriförseelse är ett mindre allvarligt brott jämfört med häleri. Han döms till ungdomsvård men slipper betala skadestånd till det försäkringsbolag som krävt ersättning.