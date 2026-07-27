Lite försenat – men så varmt blir det i Kungsbacka

Den tillfälliga värmeböljan som utlovats av SMHI till mitten av veckan får full effekt först under torsdagen.
Varmare luft har kommit in över vårt område med sydligare vindar. Dagens väder kan bjuda på lite varierad molnighet och till och med någon skur. Temperaturen ska dock ligga över 20 grader.
I morgon blommar en kort högsommarvärme upp på allvar och temperaturen hamnar över 25 grader.
– Då blir det som varmast den här veckan, förklarar Emelie Karlsson, SMHI.
De höga temperaturerna kombineras troligen med strålande sol hela dagen.
När vi på torsdagen fått njuta av härligt badväder tar svalare luft över på fredag med västliga vindar.
– Det blir ett markant temperaturdropp, säger Emelie Karlsson.
Det kanske ändå inte gör så mycket för solen kommer ändå att skina och vädret därefter ser ut att bli rätt fint, med mycket sol. Under helgen håller sig temperaturen runt 20 grader och mer normala västliga vindar kommer att råda.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.